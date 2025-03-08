Угорщина і США домовляються про розширення економічної співпраці

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче домовитися із США про розширення економічної співпраці. Він вважає, що це дозволить компенсувати наслідки можливих майбутніх мит щодо ЄС з боку США.

Про це повідомило інформагентство Reuters у суботу, 8 березня.

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Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація незабаром оголосить про введення 25% тарифу на товари з ЄС, який, за словами лідера республіканців, був створений, щоб "накрутити" Сполучені Штати.

Своєю чергою, Орбан визнав, що такі обмеження неминуче вплинуть і на Угорщину, проте висловив упевненість у можливості знайти взаємовигідне рішення з американською стороною.

"Угорщина зазнає втрат (у торгівельній війні, — ред.), як і всі країни-члени Європейського Союзу. Ми ще не знаємо її масштабу, але можемо бути впевнені, що це станеться", — сказав Орбан на щорічній конференції Угорської торгово-промислової палати.

Орбан зазначив, що Будапешт має хороші шанси досягти з Вашингтоном угоди, яка розширить політичний альянс між країнами та надасть Угорщині економічні гарантії, навіть якщо між США та Європейським Союзом почнеться торгова війна.

Він також повідомив, що угорські чиновники вже ведуть переговори про відновлення податкової угоди між двома країнами, яку було розірвано попередньою адміністрацією США.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ввечері 5 березня прибув до Парижа, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Після розмови він заявив, що лідери повинні зміцнити обороноздатність європейських країн.

Крім того, нещодавно Орбан закликав ЄС розпочати мирні переговори з РФ щодо України. Він виступає проти спроб знайти єдиний підхід серед 27 країн-членів блоку.