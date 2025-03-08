Венгрия и США договариваются о расширении экономического сотрудничества

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет договориться с США о расширении экономического сотрудничества. Он считает, что это позволит компенсировать последствия возможных будущих пошлин в отношении ЕС со стороны США.

Об этом сообщило информагентство Reuters в субботу, 8 марта.

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На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация вскоре объявит о введении 25% тарифа на товары из ЕС, который, по словам лидера республиканцев, был создан, чтобы "накрутить" Соединенные Штаты.

В свою очередь, Орбан признал, что такие ограничения неизбежно повлияют и на Венгрию, однако выразил уверенность в возможности найти взаимовыгодное решение с американской стороной.

"Венгрия несет потери (в торговой войне. — Ред.), как и все страны-члены Европейского Союза. Мы еще не знаем ее масштаба, но можем быть уверены, что это произойдет", — сказал Орбан на ежегодной конференции Венгерской торгово-промышленной палаты.

Орбан отметил, что Будапешт имеет хорошие шансы достичь с Вашингтоном соглашения, которое расширит политический альянс между странами и предоставит Венгрии экономические гарантии, даже если между США и Европейским Союзом начнется торговая война.

Он также сообщил, что венгерские чиновники уже ведут переговоры о восстановлении налогового соглашения между двумя странами, которое было разорвано предыдущей администрацией США.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вечером 5 марта прибыл в Париж, где встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. После разговора он заявил, что лидеры должны укрепить обороноспособность европейских стран.

Кроме того, недавно Орбан призвал ЕС начать мирные переговоры с РФ по Украине. Он выступает против попыток найти единый подход среди 27 стран-членов блока.