Сибига встретился с Сийяртом в кулуарах Райсинского диалога — что известно

Сибига поговорил с главой МИД Венгрии — о чем договорились
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с венгерским коллегой Петером Сийяртом. Это произошло в кулуарах "Райсинского диалога".
Об этом Андрей Сибига сообщил в соцсети X во вторник, 18 марта.
Встреча Сибиги с Сийяртом
Стороны договорились провести двустороннюю встречу в ближайшее время.
"Мы договорились провести отдельную двустороннюю встречу в ближайшее время, чтобы тщательно обсудить все вопросы нашей повестки дня", — рассказал Сибига.
Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан обнародовал список требований к ЕС, отметив необходимость существенных изменений и выразил свою позицию относительно Украины.
Также Орбан стремится достичь соглашения со Штатами по расширению экономического сотрудничества.
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