Сибига встретился с Сийяртом в кулуарах Райсинского диалога — что известно

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: x.com/andrii_sybiha

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с венгерским коллегой Петером Сийяртом. Это произошло в кулуарах "Райсинского диалога".

Об этом Андрей Сибига сообщил в соцсети X во вторник, 18 марта.

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Стороны договорились провести двустороннюю встречу в ближайшее время.

"Мы договорились провести отдельную двустороннюю встречу в ближайшее время, чтобы тщательно обсудить все вопросы нашей повестки дня", — рассказал Сибига.

Пост Сибиги. Фото: скриншот

Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан обнародовал список требований к ЕС, отметив необходимость существенных изменений и выразил свою позицию относительно Украины.

Также Орбан стремится достичь соглашения со Штатами по расширению экономического сотрудничества.