Итоги официального визита Андрея Сибиги в Индию

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига с официальным визитом в Индии. Фото: МИД

Во время официального визита в Индию 17-19 марта министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял участие в ряде важных международных мероприятий и переговоров. В МИД рассказали детали визита и итоги встреч.

Об этом говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства.

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Итоги визита Сибиги в Индию

Как отмечают в МИД, одним из ключевых событий стало участие министра в крупнейшем безопасности-дипломатическом форуме Азии Raisina Dialogue 2025 в Нью-Дели. На полях форума Сибига провел встречи с министрами иностранных дел Бутана, Ганы, Индии, Молдовы, Непала, Норвегии, Швеции, Таиланда, Филиппин и Венгрии. А также с советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности и президентом Парламентской ассамблеи НАТО, вице-спикером Парламента Португалии.

"На фоне переговоров в Джидде и интенсивной дипломатии последних недель нужно было донести наши сигналы не только в Европу и Северную Америку, но и в более широкий мир, в частности Индо-Тихоокеанский регион. Это была одна из ключевых целей моей поездки в Индию", — подчеркнул глава МИД Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига с официальным визитом в Индии. Фото: МИД

Во время большого бизнес-форума в финансовой столице Индии, городе Мумбаи, в котором приняли участие более 130 индийских компаний, министр Андрей Сибига совместно со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром инаугурировал новое Генеральное консульство Украины в Мумбаи, которое "будет способствовать защите прав и интересов наших граждан, развивать партнерства и бизнес-контакты".

В то же время во время визита в Мумбаи Сибига вручил экзекватуру новому почетному консулу Украины в Шри-Ланке.

Кроме того, глава МИД Украины провел ряд важных встреч с крупным индийским бизнесом, который стремится углублять партнерство с украинскими компаниями. По словам министра, индийские бизнес-круги проявляют чрезвычайно большой интерес к работе в Украине, развитию партнерств и инвестиций.

Министр также провел отдельную встречу с рядом лидеров мнений из экспертной и медийной среды Индии. Стороны обсудили мирный процесс, позицию Украины и ее стремление достичь справедливого мира как можно быстрее.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига с официальным визитом в Индии. Фото: МИД

"По итогам всех интервью, выступлений и комментариев, видим, что позиция Украины прозвучала и была хорошо воспринята в Индии. Убежден, что это важный шаг для дальнейшего развития отношений с Индией и более широким Индо-Тихоокеанским регионом и Глобальным Югом в целом", — подытожил Андрей Сибига.

Ранее мы сообщали, что Украина официально открыла Генеральное консульство в Мумбаи. Таким образом расширяется дипломатическое присутствие в Индии.

Кроме того, Андрей Сибига во время панельной дискуссии в Индии заявил, что Украина четко демонстрирует готовность к временному прекращению огня, однако это станет глобальным тестом для России относительно ее реальных намерений о мире.