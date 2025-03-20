Зеленський заявив, що Норвегія збільшить підтримку для України

Норвегія збільшить підтримку України — деталі від Зеленського
Президент Володимир Зеленський заявив, що Норвегія збільшить підтримку України. За його словами, йдеться про майже вісім мільярдів доларів.
Про це український лідер сказав на пресконференції з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре у четвер, 20 березня.
Підтримка України від Норвегії
"Хочу відзначити нещодавнє рішення Норвегії збільшити в цьому році підтримку України до майже восьми мільярдів доларів. Це дійсно додає нам довгострокової впевненості, це дуже сильний внесок", — наголосив Зеленський.
Водночас премʼєр Норвегії зазначив, що його країна потроює військову допомогу Україні, яка буде переведена у підтримку артилерією, боєприпасами, дронами та інвестиціями у власну українську базу виробництва.
Нагадаємо, 20 березня Зеленський та Гар Стьоре обговорили посилення протиповітряної оборони та постачання літаків F-16.
Також глава держави у Норвегії проведе зустрічі з міністром фінансів і колишнім генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, міністром закордонних справ Еспеном Бартом Ейде та міністром оборони Торе Сандвік.
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