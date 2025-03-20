Зеленський прилетів до Норвегії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії. Зазначається, що його зустрів прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Про це інформує пресслужба уряду Норвегії у четвер, 20 березня.

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За інформацією норвезького уряду, 20 березня літак з Президентом Зеленським приземлився в Норвегії. Повідомляється, що глава держави разом з прем’єром Йонасом Стьоре проведе кілька зустрічей, зокрема з міністром фінансів і колишнім генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, міністром закордонних справ Еспеном Бартом Ейде та міністром оборони Торе Сандвік.

"Я дуже радий, що маю можливість вітати Володимира Зеленського в Норвегії. Норвегія непохитна у своїй підтримці України. Нещодавно всі партії в Стортингу досягли домовленості про збільшення фінансування України", — сказав премє’р.

Також він додав, що Норвегія підтримує Україну в її боротьбі за свій захист і робить свій внесок у зусилля, спрямовані на досягнення тривалого, справедливого миру в країні.

Стьоре наголосив, що з нетерпінням чекає на конструктивні дискусії щодо того, як Норвегія може найкраще надати допомогу Україні як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Зазначається, що з міркувань безпеки подробиці програми перебування Президента України в Норвегії не розголошуються.

Скриншот повідомлення на сайті уряду Норвегії

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що попри пропагандистські заяви Кремля, Росія щодня і щоночі продовжує масовані атаки на українські міста. За його словами, лише цієї ночі ворог випустив майже 200 "Шахедів" і дронів-імітаторів, а також здійснив ракетні удари.

Водночас глава держави наголосив, що Запорізьку атомну електростанцію треба повернути Україні. Тільки тоді вона зможе відновити свою роботу і безпечно працювати.