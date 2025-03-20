Зеленский прилетел в Норвегию

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Норвегию. Отмечается, что его встретил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Об этом информирует пресс-служба правительства Норвегии в четверг, 20 марта.

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По информации норвежского правительства, 20 марта самолет с Президентом Зеленским приземлился в Норвегии. Сообщается, что глава государства вместе с премьером Йонасом Стёре проведет несколько встреч, в частности с министром финансов и бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, министром иностранных дел Эспеном Бартом Эйде и министром обороны Торе Сандвик.

"Я очень рад, что имею возможность приветствовать Владимира Зеленского в Норвегии. Норвегия непоколебима в своей поддержке Украины. Недавно все партии в Стортинге достигли договоренности об увеличении финансирования Украины", — сказал премьер.

Также он добавил, что Норвегия поддерживает Украину в ее борьбе за свою защиту и вносит свой вклад в усилия, направленные на достижение длительного и справедливого мира в стране.

Стёре подчеркнул, что с нетерпением ждет конструктивные дискуссии о том, как Норвегия может лучше всего оказать помощь Украине как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Отмечается, что из соображений безопасности подробности программы пребывания Президента Украины в Норвегии не разглашаются.

Скриншот сообщения на сайте правительства Норвегии

Напомним, что Зеленский заявил, что несмотря на пропагандистские заявления Кремля, Россия каждый день и ночь продолжает массированные атаки на украинские города. По его словам, только этой ночью враг выпустил почти 200 "Шахедов" и дронов-имитаторов, а также осуществил ракетные удары.

В то же время глава государства подчеркнул, что Запорожскую атомную электростанцию необходимо вернуть Украине. Только тогда она сможет возобновить свою работу и безопасно работать.