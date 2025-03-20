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Скільки буде миротворців в Україні — ось що сказав Зеленський

20 березня 2025 00:18
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Володимир Зеленський висловився про ініціативу з розміщення миротворців в Україні
Термінова новина
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський заявив про можливість залучання закордонних миротворців на територію України. Також він відповів про можливу реакцію на таку ініціативу з боку США. 

Заяву президента України передає телемарафон "Єдині новини".

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За словами українського лідера, чисельність британського спецназу ще не узгоджена, адже є різне бачення на це питання. Є країни, які готові давати контингент, є які в разі повторної агресії його дадуть, є ті які готові розташовувати, є й ті які на кордоні, або в небезпечних місцях, на морі тощо.

"Поки ми маємо відпрацювати загальне значення: конкретні країни з конкретною кількістю і місцях, де вони готові — знаходити компромісні кроки", — заявив Зеленський.

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Володимир Зеленський миротворці
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