Володимир Зеленський висловився про ініціативу з розміщення миротворців в Україні

Термінова новина

Під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський заявив про можливість залучання закордонних миротворців на територію України. Також він відповів про можливу реакцію на таку ініціативу з боку США.

Заяву президента України передає телемарафон "Єдині новини".

Читайте також:

Що заявив Зеленський про миротворців

За словами українського лідера, чисельність британського спецназу ще не узгоджена, адже є різне бачення на це питання. Є країни, які готові давати контингент, є які в разі повторної агресії його дадуть, є ті які готові розташовувати, є й ті які на кордоні, або в небезпечних місцях, на морі тощо.

"Поки ми маємо відпрацювати загальне значення: конкретні країни з конкретною кількістю і місцях, де вони готові — знаходити компромісні кроки", — заявив Зеленський.

Новина доповнюється...