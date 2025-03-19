Розмова Зеленського з Трампом — про що говорили лідери

Президент України Володимир Зеленський та Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером США Дональдом Трампом. Йшлося про ситуацію в Україні.

Новини.LIVE розповідають подробиці розмови лідерів.

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Спілкування лідерів тривало України та США тривало майже годину. Трамп повідомив Зеленському деталі його розмови з Путіним, яка відбулась напередодні.

Крім того, під час зустрічі узгодили деталі режиму тиші в небі, на морі. Обговорили також методи досягнення тиші на фронті. Зеленський розповів Трампу про ситуацію на фронті та звільнення полонених. Україна погоджується з припиненням ударів по енергетиці РФ, але має бути взаємний крок і з російської сторони.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що розмова з Дональдом Трампом була позитивною, змістовною та відвертою. Глава держави вислови подяку за гарний і продуктивний початок роботи української та американської команд у Джидді 11 березня.

Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

"Ця зустріч команд значно допомогла рухатися до припинення війни. Ми погодилися, що Україна та Сполучені Штати повинні продовжувати співпрацю для досягнення реального припинення війни та тривалого миру. Ми віримо, що разом з Америкою, з президентом Трампом і під американським керівництвом цього року можна досягти тривалого миру", — зазначив Зеленський.

Президент Трамп поділився деталями розмови з Путіним і ключовими питаннями, які обговорювалися. Одним із перших кроків до повного припинення війни може стати припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі.

Президент додав, що одним із перших кроків до повного припинення війни може стати припинення ударів по інфраструктурі. За його словами, Україна погодилась на це.

"Я підтримав цей крок, і Україна підтвердила, що ми готові його реалізувати. Наші команди обговорювали цей крок у Джидді. Американська сторона також запропонувала безумовне припинення вогню на лінії фронту, і Україна прийняла цю пропозицію. Ми продовжуватимемо працювати, щоб це сталося. Ми вважаємо, що такі кроки необхідні для створення можливості для підготовки всеосяжної мирної угоди під час припинення вогню", — сказав глава держави.

Українська та американська команди отримали доручення вирішити технічні питання, пов’язані з виконанням та розширенням режиму часткового припинення вогню. Представники обох країн готові найближчими днями зустрітися в Саудівській Аравії.

"Я подякував президенту Трампу та американському народу за підтримку. Я наголосив, що українці хочуть миру, тому Україна прийняла пропозицію про безумовне припинення вогню. Я підкреслив важливість концепції президента Трампа про мир через силу. Ми домовилися підтримувати постійний контакт, у тому числі на найвищому рівні та через наші команди", — додав Зеленський.

Нагадаємо, вчора, 18 березня, американський лідер також провів розмову з російським президентом. Ми писали про те, які основні заяви пролунали за підсумком перемовин між Трампом та Путіним.

Також Новини.LIVE розповідали про реакцію Володимира Зеленського на розмову між Вашингтоном та Москвою. Український лідер зробив низку заяв з цього приводу.