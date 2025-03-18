Головні заяви Зеленського після розмови Трампа з Путіним

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У вівторок, 18 березня, Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, після якої зробили низку заяв, зокрема, й щодо перемир'я на 30-денний термін. Росія погодилась на цей період припинити атаки на інфраструктуру України. Офіційний Київ також підтримав це. Глава держави Володимир Зеленський за підсумком розмови між лідерами РФ та США провів пресконференцію.

Новини.LIVE зібрали головні заяви українського лідера.

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Припинення ударів по інфраструктурі

Глава держави зазначив, що українська сторона підтримує ідею припинення ударів по важливих об'єктах терміном на 30 днів. Київ та Вашингтон готові підтримувати будь-які кроки, які ведуть до зменшення ударів по військовій та цивільній інфраструктурі.

"Ми завжди підтримували позицію не бити будь-якою зброєю по енергетиці", — заявив український лідер.

Разом з тим, Зеленський наголосив, що якщо Росія порушить домовленості, Україна дасть відповідь. Він зазначив, що посередниками в цій справі мають стати Сполучені Штати Америки.

"Не може бути так, що Росія буде бити по нашій енергетиці, а ми будемо мовчати. Ми будемо відповідати. Але дві сторони, українська і російська, можуть не бити по енергетиці. Ми будемо це підтримувати, це була наша ініціатива", — сказав Зеленський.

Готовність Росії до припинення вогню

Український очільник вважає, що попри заяви, які лунають з Кремля, Росія наразі не готова до припинення вогню. Зеленський пояснив, що російський диктатор не може навіть наважитись на перший крок — припинення вогню. Натомість Путін постійно висуває додаткові умови.

"Багато, що було задекларовано публічно росіянами, що, я так розумію, вони не готові реально до припинення вогню. Вони ще раз підкреслили самі, самостійно те, про що ми говорили, попереджали американських колег, — що вони не готові закінчувати цю війну. І ми це бачимо", — сказав глава держави.

Обстріли України на тлі переговорів з РФ

Президент України зазначив, що Путін показує свої справжні наміри щоденно — атакуючи українців. Зеленський зауважив, що після переговорів у Саудівській Аравії України та США, які відбулись рівно тиждень тому, Росія випустила по нашій території сотні снарядів:

1 342 керовані авіаційні бомби.

580 "шахедів".

44 "ланцети".

250 інших ударів.

"Якщо ти хочеш закінчення війни і не хочеш, щоб вона почалась знову, і Путін саме так каже, нібито він боїться, що це українці будуть зривати (домовленості. — Ред.). Але є жорстка статистика", — сказав президент.

Путін вимагає зупинити мобілізацію

Президент також пояснив, чому Путін вимагає зупинити мобілізацію в Україні. Ба більше, Кремль наполягає на припиненні всієї військової допомоги.

"Путін бере чутливу тему та підіймає тему мобілізації. Що за цим ховається, за мобілізацією, за розвідкою, за зброєю? Ховається послаблення української армії, тобто питання не в мобілізації, а в тому, щоб кількісний склад української армії зменшувався", — зазначив Зеленський.

Домовленості без України

Володимир Зеленський також висловився про будь-які домовленості без участі України. Глава держави назвав їх безглуздими та наголосив, що вирішувати щось без України — неправильно й не принесе бажаного результату.

"Ми не салат і не компот, щоб бути в меню у Путіна, незалежно від його апетитів. Ми самостійна держава", — заявив Зеленський.

Ситуація в Курській області РФ

Президент прокоментував ситуацію в Курській області РФ. Він зазначив, що там наразі залишаються українські оборонці. За словами Зеленського, оточення наших військ наразі немає, а операція буде тривати доти, доки Україні це буде необхідно.

"Після того, як Путін розказує, що наші хлопці в оточенні, наші хлопці стоять там на місці, показуючи, що вони ні в якому не оточенні, що не Путін керує, коли хлопцям відходити", — заявив він.

Великий обмін полоненими

Зеленський прокоментував слова Путіна, який заявив про майбутній обмін полоненими між Україною та Росією. Глава держави підтвердив інформацію та заявив, що це планувалось.

"Я про нього знав. Це заздалегідь продуманий наш обмін", — додав він.

Підготовка великого наступу на Україну

Зеленський додав, що російський диктатор Путін хоче розпочати масштабний наступ на півдні та сході України. За словами глави держави, це може відбутись вже в найближчі місяці.

"Я б дуже хотів, щоб президент Трамп почув і побачив, чого хоче Путін. Путін хоче зробити кілька наступальних дій на Запорізькому напрямку, на сході, на Харківському та Сумському напрямках. Для чого? Для того, щоб максимально тиснути на Україну і вже тоді висувати ультиматуми з позиції сили", — сказав глава держави.

Як пояснив Зеленський, Путін зараз докладає максимум зусиль, аби його війська просунутися вглиб українських територій. Російський диктатор займає вигідніші позиції, аби говорити про припинення вогню вже на своїх умовах.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про головні заяви, що пролунали після переговорів Трампа та Путіна. Політики спілкувались про припинення війни в Україні.

Президент США після розмови з Путіним заявив, що було обговорено багато елементів мирного договору. Він додав, що робота триває.