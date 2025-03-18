Чи готова РФ до реального припинення вогню — Зеленський відповів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Наразі російська сторона не готова до реального припинення вогню. Це стало зрозуміло з публічних заяв представників Москви після розмови Путіна з Трампом.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 18 березня.

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За словами Президента, росіяни не можуть піти навіть на перший крок щодо припинення вогню. Путін постійно висуває додаткові умови.

"Багато, що було задекларовано публічно росіянами, що, я так розумію, вони не готові реально до припинення вогню. Вони ще раз підкреслили самі, самостійно те, про що ми говорили, попереджали американських колег, — що вони не готові закінчувати цю війну. І ми це бачимо", — сказав глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія під час дії домовленостей продовжить бити по енергетиці, Україна відповість. Йдеться про 30-денне припинення вогню по об'єктах інфраструктури, на яке погодився Путін.

Також глава держави повідомив про плани Путіна розпочати масштабний наступ на півдні та сході України. Президент відповів, коли це може статись.