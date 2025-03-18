Готова ли РФ к реальному прекращению огня — Зеленский ответил

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Сейчас российская сторона не готова к реальному прекращению огня. Это стало понятно из публичных заявлений представителей Москвы после разговора Путина с Трампом.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 18 марта.

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По словам Президента, россияне не могут пойти даже на первый шаг по прекращению огня. Путин постоянно выдвигает дополнительные условия.

"Многое, что было задекларировано публично россиянами, что, я так понимаю, они не готовы реально к прекращению огня. Они еще раз подчеркнули сами, самостоятельно то, о чем мы говорили, предупреждали американских коллег, — что они не готовы заканчивать эту войну. И мы это видим", — сказал глава государства.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что если Россия во время действия договоренностей продолжит бить по энергетике, Украина ответит. Речь идет о 30-дневном прекращении огня по объектам инфраструктуры, на которое согласился Путин.

Также глава государства сообщил о планах Путина начать масштабное наступление на юге и востоке Украины. Президент ответил, когда это может произойти.