Атаки РФ на енергетику України — що буде в разі порушення перемир'я

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Сьогодні, 18 березня, Путін прийняв пропозицію Трампа щодо припинення ударів по інфраструктурі протягом 30 днів. Однак якщо Росія продовжить бити по українській енергетиці, то отримає відповідь.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції.

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За словами глави держави, США мають бути посередниками в домовленості щодо припинення ударів по об'єктах інфраструктури. Штати мають стати гарантами виконання угоди, переконаний Зеленський.

"Не може бути так, що Росія буде бити по нашій енергетиці, а ми будемо мовчати. Ми будемо відповідати. Але дві сторони, українська і російська, можуть не бити по енергетиці. Ми будемо це підтримувати, це була наша ініціатива", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Путін під час телефонної розмови з Дональдом Трампом погодився на 30-денну відмову від ударів по інфраструктурі. Відповідний наказ він віддав військовим.

Це також підтвердив Дональд Трамп. Він зазначив, що сторони й надалі будуть працювати над повним припиненням вогню.