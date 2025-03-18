Трамп прокоментував переговори з Путіним — що сказав

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокоментував розмову з Володимиром Путіним. Він підтвердив негайне припинення обстрілів енергетичних об’єктів та інфраструктури.

Про це Дональд Трамп написав в соцмережі Truth Social у вівторок, 18 березня.

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Президент США заявив, що Росія дійсно погодилась на негайне припинення вогню щодо всієї енергетики та інфраструктури. Трамп додав, що надалі будуть працювати над повним припиненням вогню, а в результаті — над завершенням війни в Україні.

"Було обговорено багато елементів мирного договору, в тому числі той факт, що тисячі солдатів гинуть, і як президент Путін, так і президент Зеленський хотіли б, щоб це припинилося. Цей процес зараз у повній силі та результативності, і ми, сподіваємось, виконаємо цю роботу заради людства", — написав Трамп.

Повідомлення Дональда Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, розмова між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним тривала понад дві години. Новини.LIVE писали про те, які питання підіймали на переговорах.

Також ми повідомляли про те, що Путін анонсував великий обмін полоненими між Україною та РФ. За словами лідера РФ, він має відбутись 19 березня.