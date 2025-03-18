Переговори Трампа з Путіним — визначено шлях до миру

Володимир Путін. Фото: Reuters

Дональд Трамп та Володимир Путін провели розмову у вівторок, 18 березня. Політики домовилися, з чого розпочнеться рух до становлення миру в Україні.

Про це повідомляють у Білому домі за підсумками розмови.

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Зазначається, що кроки до миру почнуться з припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі. Крім того, це стосується й технічних переговорів щодо перемир'я в Чорному морі. Наступним етапом будуть подальші переговори про повне припинення вогню.

Повідомлення Каролін Лівітт. Фото: скриншот

Переговори щодо деталей відбудуться на Близькому Сході — саме там сторони негайно розпочнуть перемовини щодо реалізації пропозицій. Також під час розмови Трамп і Путін обговорили майбутнє відносин США та Росії, можливості економічної співпраці та загальну стабільність після завершення війни.

Крім того, політики обговорили необхідність зупинення розповсюдження стратегічної зброї. Сторони зійшлись також на тому, що Іран "ніколи не повинен бути в змозі знищити Ізраїль".

Нагадаємо, також Путін погодився на пропозицію Трампа про перемир'я. Йдеться про 30-денне припинення вогню щодо ударів по інфраструктурі.

Крім того, російський диктатор заявив, що в Україні потрібно припинити мобілізацію. Крім того, лідер РФ хоче, аби офіційний Київ не отримував військову допомогу.