Україна має зупинити мобілізацію, — Путін під час розмови з Трампом

Путін заявив Трампу, що Україна має зупинити мобілізацію
Російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив про необхідність припинення мобілізації в Україні. Також лідер РФ хоче, аби Україна не отримувала військову допомогу.
Про це повідомляє пресслужба Кремля у вівторок, 18 березня.
Путін хоче зупинити мобілізацію в Україні
Під час розмови з Трампом, Путін озвучив свої умови щодо можливого перемир’я, ініційованого США.
"У контексті ініціативи Президента США щодо запровадження 30-денного перемир’я російська сторона окреслила низку суттєвих моментів. Зокрема, йдеться про забезпечення ефективного контролю за можливим припиненням вогню по всій лінії бойового зіткнення, необхідність зупинки примусової мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ", — йдеться у заяві Кремля.
Також зазначається, що російський диктатор хоче повного припинення іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Україні.
Крім того, під час розмови з американським лідером Дональдом Трампом, російський керманич Володимир Путін підтримав пропозицію про 30-денну відмову від ударів по інфраструктурі. Крім того, він анонсував обмін полоненими між Україною та РФ.
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