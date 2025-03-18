Україна має зупинити мобілізацію, — Путін під час розмови з Трампом

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив про необхідність припинення мобілізації в Україні. Також лідер РФ хоче, аби Україна не отримувала військову допомогу.

Про це повідомляє пресслужба Кремля у вівторок, 18 березня.

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Під час розмови з Трампом, Путін озвучив свої умови щодо можливого перемир’я, ініційованого США.

"У контексті ініціативи Президента США щодо запровадження 30-денного перемир’я російська сторона окреслила низку суттєвих моментів. Зокрема, йдеться про забезпечення ефективного контролю за можливим припиненням вогню по всій лінії бойового зіткнення, необхідність зупинки примусової мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ", — йдеться у заяві Кремля.

Також зазначається, що російський диктатор хоче повного припинення іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Україні.

Крім того, під час розмови з американським лідером Дональдом Трампом, російський керманич Володимир Путін підтримав пропозицію про 30-денну відмову від ударів по інфраструктурі. Крім того, він анонсував обмін полоненими між Україною та РФ.