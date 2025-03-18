Украина должна остановить мобилизацию, — Путин во время разговора с Трампом

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о необходимости прекращения мобилизации в Украине. Также лидер РФ хочет, чтобы Украина не получала военную помощь.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля во вторник, 18 марта.

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Во время разговора с Трампом, Путин озвучил свои условия относительно возможного перемирия, инициированного США.

"В контексте инициативы Президента США о введении 30-дневного перемирия российская сторона очертила ряд существенных моментов. В частности, речь идет об обеспечении эффективного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации в Украине и перевооружения ВСУ", — говорится в заявлении Кремля.

Также отмечается, что российский диктатор хочет полного прекращения иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Украине.

Кроме того, во время разговора с американским лидером Дональдом Трампом, российский руководитель Владимир Путин поддержал предложение о 30-дневном отказе от ударов по инфраструктуре. Кроме того, он анонсировал обмен пленными между Украиной и РФ.