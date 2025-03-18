Путін підтримав відмову від атак по інфраструктурі на 30 днів

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Президент Росії Володимир Путін підтримав пропозицію американського лідера Дональда Трампа про 30-денну відмову РФ та України від ударів по інфраструктурі. Він віддав відповідний наказ військовим.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на заяву Кремля.

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Як відомо, 18 березня Володимир Путін та Дональд Трамп провели переговори щодо врегулювання війни в Україні.

Зазначимо, що за підсумками зустрічі в Саудівській Аравії Україна погодилася на пропозицію США про негайне тимчасове припинення вогню тривалістю 30 днів. Однак спочатку на припинення вогню має погодитися Росія.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп зазначив, що американці обговорювали з українською стороною території, які можуть бути втрачені. Про це він сказав під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Також американський лідер зазначив, що НАТО стало набагато сильнішим. Дональд Трамп наголосив, що це відбулося завдяки йому.