Путин поддержал отказ от атак по инфраструктуре на 30 дней

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Президент России Владимир Путин поддержал предложение американского лидера Дональда Трампа о 30-дневном отказе РФ и Украины от ударов по инфраструктуре. Он отдал соответствующий приказ военным.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на заявление Кремля.

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Как известно, 18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры по урегулированию войны в Украине.

Отметим, что по итогам встречи в Саудовской Аравии Украина согласилась на предложение США о немедленном временном прекращении огня продолжительностью 30 дней. Однако сначала на прекращение огня должна согласиться Россия.

Напомним, Президент США Дональд Трамп отметил, что американцы обсуждали с украинской стороной территории, которые могут быть потеряны. Об этом он сказал во время встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Также американский лидер отметил, что НАТО стало намного сильнее. Дональд Трамп подчеркнул, что это произошло благодаря ему.