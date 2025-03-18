Путин поддержал отказ от атак по инфраструктуре на 30 дней
Президент России Владимир Путин поддержал предложение американского лидера Дональда Трампа о 30-дневном отказе РФ и Украины от ударов по инфраструктуре. Он отдал соответствующий приказ военным.
Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на заявление Кремля.
Путин соглашается остановить атаки по энергетической инфраструктуре
Как известно, 18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры по урегулированию войны в Украине.
Отметим, что по итогам встречи в Саудовской Аравии Украина согласилась на предложение США о немедленном временном прекращении огня продолжительностью 30 дней. Однако сначала на прекращение огня должна согласиться Россия.
Напомним, Президент США Дональд Трамп отметил, что американцы обсуждали с украинской стороной территории, которые могут быть потеряны. Об этом он сказал во время встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Также американский лидер отметил, что НАТО стало намного сильнее. Дональд Трамп подчеркнул, что это произошло благодаря ему.
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