Путін заявив Трампу про новий обмін полоненими — росЗМІ

Володимир Путін. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що у середу відбудеться обмін полоненими між Україною та Росією. Про це він повідомив під час розмови з Дональдом Трампом.

Про це повідомляють росЗМІ у вівторок, 18 березня.

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Під час телефонної розмови Путін та Трамп детально обговорили ситуацію в Україні. Путін поінформував Трампа, що 19 березня між російською та українською сторонами буде здійснено обмін полоненими 175 на 175 осіб.

Нагадаємо, також повідомляється, що Володимир Путін підтримав пропозицію Дональда Трампа про перемир'я. Йдеться про 30-денну відмову РФ та України від ударів по інфраструктурі.

Крім того, російський диктатор Володимир Путін під час розмови з Дональдом Трампом заявив про необхідність припинення мобілізації в Україні. Також він виступає проти постачання зброї для ЗСУ. Це має статися на період перемир'я.