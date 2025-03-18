Путин заявил Трампу о новом обмене пленными — росСМИ

Владимир Путин. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в среду состоится обмен пленными между Украиной и Россией. Об этом он сообщил во время разговора с Дональдом Трампом.

Об этом сообщают росСМИ во вторник, 18 марта.

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Во время телефонного разговора Путин и Трамп детально обсудили ситуацию в Украине. Путин проинформировал Трампа, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными 175 на 175 человек.

Напомним, также сообщается, что Владимир Путин поддержал предложение Дональда Трампа о перемирии. Речь идет о 30-дневном отказе РФ и Украины от ударов по инфраструктуре.

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин во время разговора с Дональдом Трампом заявил о необходимости прекращения мобилизации в Украине. Также он выступает против поставок оружия для ВСУ. Это должно произойти на период перемирия.