Переговоры Трампа с Путиным — определен путь к миру

Владимир Путин. Фото: Reuters

Дональд Трамп и Владимир Путин провели разговор во вторник, 18 марта. Политики договорились, с чего начнется движение к становлению мира в Украине.

Об этом сообщают в Белом доме по итогам разговора.

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Отмечается, что шаги к миру начнутся с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре. Кроме того, это касается и технических переговоров по перемирию в Черном море. Следующим этапом будут дальнейшие переговоры о полном прекращении огня.

Сообщение Каролин Ливитт. Фото: скриншот

Переговоры по деталям состоятся на Ближнем Востоке — именно там стороны немедленно начнут переговоры по реализации предложений. Также во время разговора Трамп и Путин обсудили будущее отношений США и России, возможности экономического сотрудничества и общую стабильность после завершения войны.

Кроме того, политики обсудили необходимость остановки распространения стратегического оружия. Стороны сошлись также на том, что Иран "никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль".

Напомним, также Путин согласился на предложение Трампа о перемирии. Речь идет о 30-дневном прекращении огня по ударам по инфраструктуре.

Кроме того, российский диктатор заявил, что в Украине нужно прекратить мобилизацию. Кроме того, лидер РФ хочет, чтобы официальный Киев не получал военную помощь.