Трамп прокомментировал переговоры с Путиным — что сказал

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал разговор с Владимиром Путиным. Он подтвердил немедленное прекращение обстрелов энергетических объектов и инфраструктуры.

Об этом Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social во вторник, 18 марта.

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Президент США заявил, что Россия действительно согласилась на немедленное прекращение огня по всей энергетике и инфраструктуре. Трамп добавил, что в дальнейшем будут работать над полным прекращением огня, а в результате — над завершением войны в Украине.

"Было обсуждено много элементов мирного договора, в том числе тот факт, что тысячи солдат гибнут, и как президент Путин, так и президент Зеленский хотели бы, чтобы это прекратилось. Этот процесс сейчас в полной силе и результативности, и мы, надеемся, выполним эту работу ради человечества", — написал Трамп.

Сообщение Дональда Трампа. Фото: скриншот

Напомним, разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным длился более двух часов. Новини.LIVE писали о том, какие вопросы поднимали на переговорах.

Также мы сообщали о том, что Путин анонсировал большой обмен пленными между Украиной и РФ. По словам лидера РФ, он должен состояться 19 марта.