Розмова Трампа з Путіним 18 березня — що обговорили

Російський диктатор Володимир Путін та лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у вівторок, 18 березня, провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Відомо, що вона тривала понад дві години.

Про це повідомили у Білому домі та у Кремлі.

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Путін і Трамп вирішили, з чого почнеться рух до миру

​Політики визначили, з чого почнеться рух до миру в Україні. Спочатку повинні припинитись удари по енергетиці й інфраструктурі. Також будуть технічні переговори щодо перемир'я в Чорному морі. Вже після цього сторони зможуть обговорити повне припинення вогню. На Близькому Сході обговорять деталі щодо реалізації пропозицій.

Трамп та Путін також обговорили майбутнє відносин США та Росії. Йшлося про економічну співпрацю та загальну стабільність після завершення війни в Україні. Обидва лідери погодилися з тим, що майбутнє з покращенням двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та Росією має "величезні переваги".

Говорили політики й про необхідність зупинення розповсюдження стратегічної зброї. США та РФ вирішили, що Іран "ніколи не повинен бути в змозі знищити Ізраїль".

Призупинення допомоги Україні та згода РФ на перемир'я

Російський диктатор заявив, що Україні мають припинити надання розвідінформації. За його словами, це є ключовою умовою для недопущення ескалації конфлікту.

Путін також заявив, що необхідно припинити надання військової допомоги Україні. Крім того, лідер РФ під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом висловився про необхідність припинення мобілізації в Україні.

"У контексті ініціативи президента США щодо запровадження 30-денного перемир’я російська сторона окреслила низку суттєвих моментів. Зокрема, йдеться про забезпечення ефективного контролю за можливим припиненням вогню по всій лінії бойового зіткнення, необхідність зупинки примусової мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ", — йдеться у заяві Кремля.

Відомо також, що президент Росії Володимир Путін підтримав пропозицію американського лідера Дональда Трампа про 30-денну відмову РФ та України від ударів по інфраструктурі. Відповідний указ вже віддали військовим.

Обмін полоненими між Україною та РФ

Під час телефонної розмови Путін повідомив Трампу про те, що в середу, 19 березня, відбудеться обмін полоненими між Україною та Росією. Він заявив, що йдеться про обмін 175 на 175 осіб.

Спортивне протистояння США та РФ

Також під час розмови Дональд Трамп підтримав ідею Володимира Путіна про організацію хокейних поєдинків між гравцями, які виступають в КХЛ та НХЛ. Більше деталей щодо цієї ідеї не було озвучено. Дата та формат можливих матчів поки що також не визначені.

Нагадаємо, переговори між Трампом та Путіним завершені. Згідно з російськими джерелами, розмова пройшла "дуже успішно".

Також Путін, ймовірно, навмисно затримав розмову з лідером США, через що вона почалася на годину пізніше.