Разговор Трампа с Путиным 18 марта — что обсудили

Российский диктатор Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во вторник, 18 марта, провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Известно, что он длился более двух часов.

Об этом сообщили в Белом доме и в Кремле.

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Путин и Трамп решили, с чего начнется движение к миру

Политики определили, с чего начнется движение к миру в Украине. Сначала должны прекратиться удары по энергетике и инфраструктуре. Также будут технические переговоры о перемирии в Черном море. Уже после этого стороны смогут обсудить полное прекращение огня. На Ближнем Востоке обсудят детали по реализации предложений.

Трамп и Путин также обсудили будущее отношений США и России. Речь шла об экономическом сотрудничестве и общей стабильности после завершения войны в Украине. Оба лидера согласились с тем, что будущее с улучшением двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией имеет "огромные преимущества".

Говорили политики и о необходимости остановки распространения стратегического оружия. США и РФ решили, что Иран "никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль".

Приостановление помощи Украине и согласие РФ на перемирие

Российский диктатор заявил, что Украине должны прекратить предоставление развединформации. По его словам, это является ключевым условием для недопущения эскалации конфликта.

Путин также заявил, что необходимо прекратить предоставление военной помощи Украине. Кроме того, лидер РФ во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом высказался о необходимости прекращения мобилизации в Украине.

"В контексте инициативы Президента США о введении 30-дневного перемирия российская сторона обозначила ряд существенных моментов. В частности, речь идет об обеспечении эффективного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации в Украине и перевооружения ВСУ", — говорится в заявлении Кремля.

Известно также, что Президент России Владимир Путин поддержал предложение американского лидера Дональда Трампа о 30-дневном отказе РФ и Украины от ударов по инфраструктуре. Соответствующий указ уже отдали военным.

Обмен пленными между Украиной и РФ

Во время телефонного разговора Путин сообщил Трампу о том, что в среду, 19 марта, состоится обмен пленными между Украиной и Россией. Он заявил, что речь идет об обмене 175 на 175 человек.

Спортивное противостояние США и РФ

Также во время разговора Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина об организации хоккейных поединков между игроками, выступающими в КХЛ и НХЛ. Больше деталей относительно этой идеи не было озвучено. Дата и формат возможных матчей пока также не определены.

Напомним, переговоры между Трампом и Путиным завершены. Согласно российским источникам, разговор прошел "очень успешно".

Также Путин, вероятно, намеренно задержал разговор с лидером США, из-за чего он начался на час позже.