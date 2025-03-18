Путін закликав Трампа до припинення військової допомоги Україні

Путін заявив, що Україна не повинна отримувати військову допомогу
Російський диктатор Володимир Путін у розмові з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом заявив, що Україні повинні припинити надавати військову допомогу. За його словами, це умова для "недопущення ескалації конфлікту".
Про це заявили в Кремлі, передають росЗМІ у вівторок, 18 березня.
Військова допомога для України
Путін заявив, що Україні мають припинити надання розвідінформації.
"Ключовою умовою для недопущення ескалації конфлікту мають стати повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвідінформації Києву", — йдеться у заяві Кремля.
Нагадаємо, Путін у розмові з Трампом заявив про необхідність припинення мобілізації в Україні.
Також російський диктатор підтримав пропозицію про тимчасову відмову від ударів по інфраструктурі.
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