Путін закликав Трампа до припинення військової допомоги Україні

Володимир Путін. Фото: Sputnik/Sergei Bulkin/Pool via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін у розмові з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом заявив, що Україні повинні припинити надавати військову допомогу. За його словами, це умова для "недопущення ескалації конфлікту".

Про це заявили в Кремлі, передають росЗМІ у вівторок, 18 березня.

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Путін заявив, що Україні мають припинити надання розвідінформації.

"Ключовою умовою для недопущення ескалації конфлікту мають стати повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвідінформації Києву", — йдеться у заяві Кремля.

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Путін у розмові з Трампом заявив про необхідність припинення мобілізації в Україні.

Також російський диктатор підтримав пропозицію про тимчасову відмову від ударів по інфраструктурі.