Путин призвал Трампа к прекращению военной помощи Украине

Путин заявил, что Украина не должна получать военную помощь
Российский диктатор Владимир Путин в разговоре с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом заявил, что Украине должны прекратить оказывать военную помощь. По его словам, это условие для "недопущения эскалации конфликта".
Об этом заявили в Кремле, передают росСМИ во вторник, 18 марта.
Военная помощь для Украины
Путин заявил, что Украине должны прекратить предоставление развединформации.
"Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления развединформации Киеву", — говорится в заявлении Кремля.
Напомним, Путин в разговоре с Трампом заявил о необходимости прекращения мобилизации в Украине.
Также российский диктатор поддержал предложение о временном отказе от ударов по инфраструктуре.
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