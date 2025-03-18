Путин призвал Трампа к прекращению военной помощи Украине

Владимир Путин. Фото: Sputnik/Sergei Bulkin/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин в разговоре с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом заявил, что Украине должны прекратить оказывать военную помощь. По его словам, это условие для "недопущения эскалации конфликта".

Об этом заявили в Кремле, передают росСМИ во вторник, 18 марта.

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Путин заявил, что Украине должны прекратить предоставление развединформации.

"Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления развединформации Киеву", — говорится в заявлении Кремля.

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, Путин в разговоре с Трампом заявил о необходимости прекращения мобилизации в Украине.

Также российский диктатор поддержал предложение о временном отказе от ударов по инфраструктуре.