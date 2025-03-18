Розмова Трампа і Путіна — переговори завершилися

Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото: Reuters

Розмова Дональда Трампа та Володимира Путіна завершилася. За інформацією російських джерел, переговори пройшли "дуже добре".

Про це пише CNN у вівторок, 18 березня.

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Як пройшла розмова Трампа з Путіним

Як зазначає видання, телефонна розмова президента Росії Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом пройшла "дуже добре". Про це заявило російське джерело, знайоме з розмовою.

Також підтвердили інформацію про те, що розмову завершено. Раніше заступник голови апарату Білого дому Ден Скавіно також заявляв про те, що дзвінок "проходить добре".

Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили про те, що сьогодні світ став "набагато безпечнішим". На це нібито вплинули дії Трампа та Путіна.

Також ми писали про те, що початок розмови між лідерами США та РФ затримався на годину. ЗМІ припустили, що Путін зробив це не випадково.