Путін висунув США умову, за якої він припинить вогонь в Україні

Путін назвав умову припинення вогню в Україні, — Bloomberg
Президент Росії Володимир Путін хоче, аби партнери України припинили постачання зброї під час 30-денного перемир'я. У Кремлі вимагатимуть зупинки підтримки щонайменше від США.
Про це пише Bloomberg у вівторок, 18 березня.
Припинення вогню в Україні
У матеріалі йдеться, що під час зустрічі зі спецпосланником Трампа Стівом Віткоффом Путін висунув попередню умову для припинення вогню. Росія хоче припинити всі поставки зброї в Україну, щонайменше з боку США.
За словами високопоставленого європейського чиновника, що країни ЄС "вкрай неохоче" відреагували на вимогу Росії заблокувати постачання зброї. Існують ризики, що під час 30-денного перемир'я Росія переозброїться, а Україна не зможе цього зробити.
Водночас Велика Британія і ЄС працюють над якомога швидкою доставкою нових пакетів військової допомоги для Києва.
Нагадаємо, голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що настав час перевірити Росію стосовно намірів укласти перемир'я.
А Трамп вважає, що пауза в постачанні зброї для України від США "не вплинула" на ситуацію на фронті.
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