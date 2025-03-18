Путін висунув США умову, за якої він припинить вогонь в Україні

Президент Росії Володимир Путін. Фото: Reuters

Президент Росії Володимир Путін хоче, аби партнери України припинили постачання зброї під час 30-денного перемир'я. У Кремлі вимагатимуть зупинки підтримки щонайменше від США.

Про це пише Bloomberg у вівторок, 18 березня.

Читайте також:

Припинення вогню в Україні

У матеріалі йдеться, що під час зустрічі зі спецпосланником Трампа Стівом Віткоффом Путін висунув попередню умову для припинення вогню. Росія хоче припинити всі поставки зброї в Україну, щонайменше з боку США.

За словами високопоставленого європейського чиновника, що країни ЄС "вкрай неохоче" відреагували на вимогу Росії заблокувати постачання зброї. Існують ризики, що під час 30-денного перемир'я Росія переозброїться, а Україна не зможе цього зробити.

Водночас Велика Британія і ЄС працюють над якомога швидкою доставкою нових пакетів військової допомоги для Києва.

Нагадаємо, голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що настав час перевірити Росію стосовно намірів укласти перемир'я.

А Трамп вважає, що пауза в постачанні зброї для України від США "не вплинула" на ситуацію на фронті.