Путин выдвинул США условие, при котором он прекратит огонь в Украине

Президент России Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин хочет, чтобы партнеры Украины прекратили поставки оружия во время 30-дневного перемирия. В Кремле будут требовать остановки поддержки как минимум от США.

Об этом пишет Bloomberg во вторник, 18 марта.

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В материале говорится, что во время встречи со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом Путин выдвинул предварительное условие для прекращения огня. Россия хочет прекратить все поставки оружия в Украину, по меньшей мере со стороны США.

По словам высокопоставленного европейского чиновника, страны ЕС "крайне неохотно" отреагировали на требование России заблокировать поставки оружия. Существуют риски, что во время 30-дневного перемирия Россия перевооружится, а Украина не сможет этого сделать.

В то же время Великобритания и ЕС работают над как можно быстрой доставкой новых пакетов военной помощи для Киева.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что пришло время проверить Россию относительно намерений заключить перемирие.

А Трамп считает, что пауза в поставках оружия для Украины от США "не повлияла" на ситуацию на фронте.