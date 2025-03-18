Вплив паузи США в постачанні зброї на фронт — Трамп відреагував

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп вважає, що рішення щодо паузи в постачанні зброї та розвідданих Україні не вплинуло на позиції ЗСУ в Курській області Росії. За його словами, він втручається у війну лише через "людяність".

Про це повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською".

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"Ні, я думаю навпаки. Я думаю, це було оцінено. Якщо я бачу, що хтось робить щось погане та це спричинить багато смертей — це єдина причина, чому я втручаюся", — сказав Трамп.

За словами американського президента, він втручається "заради людяності", тому що у війні гине багато людей.

Нагадаємо, у Кремлі підтвердили плани щодо розмови президента РФ Володимира Путіна та очільника Білого дому Дональда Трампа сьогодні.

А речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що під час розмови Трамп обговорить з Путіним питання електростанції "на кордоні України та Росії".

Також Трамп анонсував публікацію десятків тисяч засекречених документів про вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді.