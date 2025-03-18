Вплив паузи США в постачанні зброї на фронт — Трамп відреагував

Трамп прокоментував вплив паузи в постачанні зброї на фронт
Президент США Дональд Трамп вважає, що рішення щодо паузи в постачанні зброї та розвідданих Україні не вплинуло на позиції ЗСУ в Курській області Росії. За його словами, він втручається у війну лише через "людяність".
Про це повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською".
Вплив зупинки постачань на фронт
"Ні, я думаю навпаки. Я думаю, це було оцінено. Якщо я бачу, що хтось робить щось погане та це спричинить багато смертей — це єдина причина, чому я втручаюся", — сказав Трамп.
За словами американського президента, він втручається "заради людяності", тому що у війні гине багато людей.
Нагадаємо, у Кремлі підтвердили плани щодо розмови президента РФ Володимира Путіна та очільника Білого дому Дональда Трампа сьогодні.
А речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що під час розмови Трамп обговорить з Путіним питання електростанції "на кордоні України та Росії".
Також Трамп анонсував публікацію десятків тисяч засекречених документів про вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді.
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