Розмова Трампа з Путіним — стала відома одна з тем

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У вівторок, 18 березня, Дональд Трамп проведе телефонну розмову з Володимиром Путіним. Одне з питань буде стосуватись питання електростанції "на кордоні України та Росії".

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт в понеділок, 17 березня.

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Журналісти під час пресконференції поцікавились у Лівітт, чи будуть Трамп і Путін обговорювати питання Запорізької АЕС під час телефонної розмови. Посадовиця відповіла, що президент США обговорить із лідером РФ "електростанцію на кордоні України та Росії".

Ймовірно, йдеться про Запорізьку атомну електростанцію, яка є найбільшою АЕС в Європі. Однак Лівітт не розкрила деталей.

Яка ситуація на ЗАЕС зараз

Росіяни захопили Запорізьку атомну електростанцію на початку березня у 2022 році. На території важливого об'єкта окупанти зберігають техніку та особовий склад. Крім того, росіяни не дотримуються правил експлуатації АЕС. Такі дії можуть призвести до серйозних негативних наслідків.

З початку окупації ядерний об'єкт періодично відключається від резервного енергопостачання. У МАГАТЕ заявляли про те, що ситуація на Запорізькій АЕС залишається досить нестабільною, зокрема, через атаки.

Раніше Дональд Трамп заявляв про те, що питання контролю ЗАЕС обговорюється в рамках ймовірної мирної угоди між Україною та РФ. За його словами, ще не вирішено "кому дістанеться електростанція". Лідер США наголосив, що це все є частиною непростого процесу.

Разом з тим, Президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що наразі ЗАЕС є проблемою для росіян. За словами глави держави, існування станції без України фактично неможливе. Він також наголосив, що для відновлення ЗАЕС потрібні гроші, фахівці та час.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що Дональд Трамп розглядає можливість визнання Криму територією Росії. Про це може йтися у мирній угоді.

Також ми повідомляли про те, що розмова між Трампом та Путіним відбудеться у вівторок, 18 березня. Політики будуть спілкувати в телефонному режимі.