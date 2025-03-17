СБУ заборонила в’їзд в Україну Діані Шошоаке

Діана Шошоаке. Фото: Вікіпедія

Служба безпеки України ухвалила рішення про заборону в'їзду на три роки лідерці румунської ультраправої партії S.O.S. Romania Діані Шошоаке. Вона підтримує війну РФ проти України.

Про це повідомляє СБУ в понеділок, 17 березня.

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Раніше Шошоаке повідомила, що надіслала листа Путіну, в якому, зокрема, вимагала "повернути" Румунії українські території. Крім того, вона закликала відновити дипломатичні та економічні відносини між Румунією та Росією.

Окрім цього, Шошоаке підтримує війну Росії проти України та ставить під сумнів національний суверенітет і територіальну цілісність України.

Пост СБУ. Фото: скріншот

Румунська політикиня також регулярно поширює кремлівські наративи під час своїх публічних виступів на території Румунії та інших країн Європейського Союзу, пише СБУ.

Раніше українські правоохоронці повідомили про підозру російському співаку Григорію Лепсу, який обіцяв російським солдатам грошову винагороду за кожен знищений танк воїнів ЗСУ.

Нещодавно СБУ заочно повідомила про підозру російському комбригу, який наказав атакувати забороненою хімічною зброєю українських військових на Донеччині.