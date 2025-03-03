СБУ повідомила про підозру Григорію Лепсу

Російський співак Григорій Лепс. Фото: росЗМІ

Українські правоохоронці повідомили про підозру російському співаку Григорію Лепсу, який обіцяв російським солдатам грошову винагороду за кожен знищений танк воїнів ЗСУ.

Про це пресслужба СБУ повідомила у понеділок, 3 березня.

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За даними СБУ, Лепс публічно підтримує повномасштабну війну РФ проти України, а також виправдовує та фінансує російську збройну агресію.

Зазначається, що після одного з концертів влітку 2023 року Лепс на камери російським ЗМІ пообіцяв платити окупантам по мільйону російських рублів за кожен знищений танк ЗСУ.

Крім того, він неодноразово передавав окупаційним угрупованням РФ так звану "гуманітарну допомогу" у вигляді бронежилетів, комплектів білизни та харчових продуктів.

Про це Лепс регулярно розповідає під час своїх інтерв’ю російським пропагандистам.

З огляду на зібрані докази слідчі СБУ заочно повідомили Григорію Лепсверідзе про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки Лепс переховується на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, що нещодавно СБУ заочно повідомила про підозру російському комбригу, який наказав атакувати забороненою хімічною зброєю українських військових на Донеччині. Мовиться про полковника Романа Шкробу — командира 123-ї мотострілецької бригади Південного військового округу РФ.

Крім того, нещодавно у Кропивницькому СБУ затримала агента ФСБ РФ, який планував спалити електропідстанцію, що живить лікарню та військові частини.