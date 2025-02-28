СБУ затримала школяра, який готував теракт у Житомирі

Правоохоронці на місці злочину в Житомирі. Фото: СБУ

Служба безпеки разом з поліцією затримала у Житомирі 16-річного російського агента, який готував теракт біля поблизу "Алеї Слави Героям" у центрі міста. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба СБУ у п'ятницю, 28 лютого.

Читайте також:

Який план готував агент РФ

Правоохоронці з'ясували, що поплічник ворога виявився 16-річний школяр з Житомирської області. Російська спецслужба втягнула його у злочинну діяльність в обмін на гроші. Так, 28 лютого на замовлення ворога він готував теракт в одному із найбільш людних місць Житомира — поблизу "Алеї Слави Героям".

Там хлопець мав залишити замасковану саморобну вибухівку у рюкзаку, а окупанти у цей час планувала підірвати її разом зі своїм агентом.

Затримання 16-річного хлопця. Фото: СБУ

"Таким чином російська спецслужба сподівалася досягнути дві цілі: вчинити кривавий теракт із великою кількістю жертв, а також ліквідувати свого агента, як "зайвого свідка", — йдеться у повідомленні.

Однак контррозвідка СБУ завчасно викрила плани ворога і затримала виконавця "на гарячому", коли він підходив до місця спланованого теракту.

За даними слідства, школяр сам виготовив саморобний вибуховий пристрій за інструкцією від російського куратора. Для маскування вибухівки він поклав її у каструлю, а для підсилення уражаючої дії — додатково начинив вибухівку залізними шурупами. Потім юнак замість школи виїхав на таксі до Житомира для підготовки теракту.

Саморобна вибухівка школяра. Фото: СБУ

Протягом всієї дороги до центральної алеї агент перебував на постійному зв’язку зі своїм куратором. Після отримання "звіту" про прибуття до пункту призначення росіяни мали активувати вибухівку за допомогою виклику на мобільний телефон. Але правоохоронці запобігли трагедії.

Яке покарання чекає на хлопця

Слідчі СБУ планують повідомити затриманому про підозру за готування до вчинення терористичного акту. Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки запобігла терактам у Київській області. Правоохоронці затримали двох зловмисників, які готували підрив адміністративних будівель силових структур.

Крім того, Василь Малюк розповів, що Росія планувала вбивства Зеленського, Буданова і голову СБУ.