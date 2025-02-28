СБУ задержала школьника, который готовил теракт в Житомире

Правоохранители на месте преступления в Житомире. Фото: СБУ

Служба безопасности вместе с полицией задержала в Житомире 16-летнего российского агента, который готовил теракт возле "Аллеи Славы Героям" в центре города. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 28 февраля.

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Правоохранители выяснили, что пособник врага оказался 16-летний школьник из Житомирской области. Российская спецслужба втянула его в преступную деятельность в обмен на деньги. Так, 28 февраля по заказу врага он готовил теракт в одном из самых людных мест Житомира — вблизи "Аллеи Славы Героям".

Там парень должен был оставить замаскированную самодельную взрывчатку в рюкзаке, а оккупанты в это время планировала взорвать ее вместе со своим агентом.

Задержание 16-летнего парня. Фото: СБУ

"Таким образом российская спецслужба надеялась достичь две цели: совершить кровавый теракт с большим количеством жертв, а также ликвидировать своего агента, как "лишнего свидетеля", — говорится в сообщении.

Однако контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила планы врага и задержала исполнителя "на горячем", когда он подходил к месту спланированного теракта.

По данным следствия, школьник сам изготовил самодельное взрывное устройство по инструкции от российского куратора. Для маскировки взрывчатки он положил ее в кастрюлю, а для усиления поражающего действия — дополнительно начинил взрывчатку железными шурупами. Затем юноша вместо школы выехал на такси в Житомир для подготовки теракта.

Самодельная взрывчатка школьника. Фото: СБУ

В течение всей дороги к центральной аллее агент находился на постоянной связи со своим куратором. После получения "отчета" о прибытии в пункт назначения россияне должны были активировать взрывчатку с помощью вызова на мобильный телефон. Но правоохранители предотвратили трагедию.

Какое наказание ждет парня

Следователи СБУ планируют сообщить задержанному о подозрении за приготовление к совершению террористического акта. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно Служба безопасности предотвратила теракты в Киевской области. Правоохранители задержали двух злоумышленников, которые готовили подрыв административных зданий силовых структур.

Кроме того, Василий Малюк рассказал, что Россия планировала убийства Зеленского, Буданова и главу СБУ.