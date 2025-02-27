На Кіровоградщині агент хотів спалити електропідстанцію

Затримання одного з агентів РФ. Фото: СБУ

У Кропивницькому співробітники Служби безпеки України затримали агента ФСБ РФ, який намагався спалити електропідстанцію, що живить лікарню та військові частини.

Про це повідомила пресслужба СБУ у четвер, 27 лютого.

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За даними СБУ, поплічник РФ готував низку підпалів на основних енергооб’єктах регіону. Таким чином, він планував знеструмити військові частини та медичні установи.

Однак правоохоронці затримали його якраз під час того, як він проводив дорозвідку поблизу електропідстанції, яку він планував підпалити.

За даними слідства, агентом РФ виявився місцевий безробітний. 30-річний чоловік намагався знайти "швидкого заробітку" у Telegram-каналах.

Після того, як його дистанційно завербували росіяни, агент розвідував локації ключових енергооб’єктів і збирав інформацію про їхній технічний стан та охорону.

Роздобуті дані поплічник РФ надсилав своєму російському куратору, аби той "погодив" підпал. Крім того, агент РФ надсилав окупантам геолокації можливого базування військових ЗСУ, по яких загарбники планували здійснити атаки.

Під час обшуку в агента вилучили телефон із доказами роботи на РФ.

Наразі агент РФ перебуває під вартою. Йому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Поплічнику РФ загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали групу агентів РФ, які підірвали кур'єра з вибухівкою біля територіального центру комплектування у Кам'янець-Подільському.

Крім того, 18 лютого у Хмельницькому співробітники Служби безпеки України затримали агента Федеральної служби безпеки Росії, який за допомогою дронів коригував російські атаки.