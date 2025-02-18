СБУ затримала агента ФСБ у Хмельницькому — що відомо

Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: СБУ

У Хмельницькому співробітники Служби безпеки України затримали агента Федеральної служби безпеки Росії. За допомогою дронів він коригував російські обстріли.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у вівторок, 18 лютого.

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Коригування ударів окупантів

"Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Хмельницькому. Фігурантом виявився 37-річний мобілізований до місцевої військової частини, який на замовлення окупантів коригував ракетні удари по західному регіону України", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронець та затриманий фігурант. Фото: СБУ

Противник шукав пункти базування Сил оборони, електропідстанції та об’єкти Укрзалізниці.

Працюючи оператором безпілотних літальних апаратів, агент використовував службові дрони для спостереження за можливими об'єктами.

Окрім цього, він таємно встановив мінікамеру з віддаленим доступом навпроти важливої залізничної станції, забезпечуючи ФСБ доступ до відеоспостереження.

Таким чином російські спецслужби намагалися стежити за переміщенням військових ешелонів у бік фронту.

Затримання зловмисника

Співробітники СБУ викрили фігуранта та затримали його. Крім того, були проведені заходи для убезпечення локацій Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури.

Камера фігуранта. Фото: СБУ

"За даними кіберфахівців СБУ, окупанти дистанційно завербували фігуранта через заборонену соцмережу "Вконтакте". Для комунікації з ФСБ зрадник використовував анонімний чат у популярному месенджері", — йдеться у повідомленні.

У зловмисника вилучили мобільні телефони із доказами його спілкування з ФСБ.

СБУ оголосила фігуранту підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою. Агенту ФСБ загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, СБУ затримала топменеджерів одеської компанії, що постачала до Росії обладнання для електромереж військових об'єктів. Їм загрожує до 12 років ув'язнення.

Також СБУ затримала в Києві ексчиновницю окупаційної адміністрації, яка сприяла депортації шістьох дітей до Росії.