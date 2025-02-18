СБУ задержала агента ФСБ в Хмельницком — что известно

В Хмельницком задержали агента ФСБ, корректировавшего обстрелы
В Хмельницком сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента Федеральной службы безопасности России. С помощью дронов он корректировал российские обстрелы.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram во вторник, 18 февраля.
Корректировка ударов оккупантов
"Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Хмельницком. Фигурантом оказался 37-летний мобилизованный в местную воинскую часть, который по заказу оккупантов корректировал ракетные удары по западному региону Украины", — говорится в сообщении.
Противник искал пункты базирования Сил обороны, электроподстанции и объекты Укрзализныци.
Работая оператором беспилотных летательных аппаратов, агент использовал служебные дроны для наблюдения за возможными объектами.
Кроме этого, он тайно установил мини-камеру с удаленным доступом напротив важной железнодорожной станции, обеспечивая ФСБ доступ к видеонаблюдению.
Таким образом, российские спецслужбы пытались следить за перемещением военных эшелонов в сторону фронта.
Задержание злоумышленника
Сотрудники СБУ разоблачили фигуранта и задержали его. Кроме того, были проведены мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны и объектов критической инфраструктуры.
"По данным киберспециалистов СБУ, оккупанты дистанционно завербовали фигуранта через запрещенную соцсеть "Вконтакте". Для коммуникации с ФСБ предатель использовал анонимный чат в популярном мессенджере", — говорится в сообщении.
У злоумышленника изъяли мобильные телефоны с доказательствами его общения с ФСБ.
СБУ объявила фигуранту подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей. Агенту ФСБ грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, СБУ задержала топ-менеджеров одесской компании, которая поставляла в Россию оборудование для электросетей военных объектов. Им грозит до 12 лет заключения.
Также СБУ задержала в Киеве экс-чиновницу оккупационной администрации, которая способствовала депортации шестерых детей в Россию.
Читайте Новини.LIVE!