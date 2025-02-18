СБУ задержала агента ФСБ в Хмельницком — что известно

Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: СБУ

В Хмельницком сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента Федеральной службы безопасности России. С помощью дронов он корректировал российские обстрелы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram во вторник, 18 февраля.

Читайте также:

Корректировка ударов оккупантов

"Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Хмельницком. Фигурантом оказался 37-летний мобилизованный в местную воинскую часть, который по заказу оккупантов корректировал ракетные удары по западному региону Украины", — говорится в сообщении.

Правоохранитель и задержанный фигурант. Фото: СБУ

Противник искал пункты базирования Сил обороны, электроподстанции и объекты Укрзализныци.

Работая оператором беспилотных летательных аппаратов, агент использовал служебные дроны для наблюдения за возможными объектами.

Кроме этого, он тайно установил мини-камеру с удаленным доступом напротив важной железнодорожной станции, обеспечивая ФСБ доступ к видеонаблюдению.

Таким образом, российские спецслужбы пытались следить за перемещением военных эшелонов в сторону фронта.

Задержание злоумышленника

Сотрудники СБУ разоблачили фигуранта и задержали его. Кроме того, были проведены мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны и объектов критической инфраструктуры.

Камера фигуранта. Фото: СБУ

"По данным киберспециалистов СБУ, оккупанты дистанционно завербовали фигуранта через запрещенную соцсеть "Вконтакте". Для коммуникации с ФСБ предатель использовал анонимный чат в популярном мессенджере", — говорится в сообщении.

У злоумышленника изъяли мобильные телефоны с доказательствами его общения с ФСБ.

СБУ объявила фигуранту подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей. Агенту ФСБ грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, СБУ задержала топ-менеджеров одесской компании, которая поставляла в Россию оборудование для электросетей военных объектов. Им грозит до 12 лет заключения.

Также СБУ задержала в Киеве экс-чиновницу оккупационной администрации, которая способствовала депортации шестерых детей в Россию.