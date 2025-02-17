Вибух біля ТЦК в Кам'янець-Подільському — СБУ затримала агентів РФ

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Служба безпеки разом з Нацполіцією затримали групу російських агентів, які підірвали кур'єра з вибухівкою біля територіального центру комплектування у Кам'янець-Подільському. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба СБУ у понеділок, 17 лютого.

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В СБУ розповіли, що затримали двох російських агентів, які здійснили замовний теракт біля ТЦК у Кам'янець-Подільському Хмельницької області 5 лютого. Вони "втемну" використали кур'єра з сервісу доставки, щоб привезти вибухівку до місця, які визначили спецслужби Росії.

Як відомо, тоді внаслідок вибуху біля будівлі ТЦК в місті на місці загину кур'єр, а ще вісім людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Упродовж доби після теракту "по гарячих слідах" було затримано обох виконавців злочину, а протягом наступних днів задокументовано їхній зв’язок з російською спецслужбою", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розповіли, що зловмисниками виявилися 17-річний студент міського коледжу та місцевий наркозалежний, яких завербували через Telegram-канал з пошуку "легких" заробітків. Обоє діяли порізно, але мали спільного російського куратора.

Так, за його інструкцією 17-річний агент самостійно виготовив вибухівку та начинив її гайками та обрізками арматури, а для дистанційної детонації спорядив її мобільним телефоном. Потім студент заклав саморобний вибуховий пристрій у схованку та передав геолокацію своєму куратору з ФСБ.

Саморобна вибухівка. Фото: СБУ

Після цього в Росії повідомили координати іншому агенту, який потім забрав вибухівку. Він мав доставити вибухівку до будівлі ТЦК під виглядом посилки. Коли зрозумів, що йому можуть ліквідувати "як свідка", він замовив доставку. Коли кур'єр прибув під ТЦК, окупанти підірвали вибухівку разом з ним.

Затримання агентів РФ

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони із доказами контактів зі спецслужбами Росії, а також знаряддя і компоненти для виготовлення саморобної вибухівки. Наразі обом затриманим повідомлено про підозру у терористичному акті, що призвів до загибелі людини.

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, вдень 5 лютого у Кам'янець-Подільському стався вибух біля ТЦК. Серед поранених внаслідок вибуху двоє лікарів, військовослужбовець і перехожа.