Вибух біля ТЦК в Кам'янець-Подільському 5 лютого — є поранені

Правоохоронці на місці вибуху. Фото: t.me/UA_National_Police

У Кам'янці-Подільському 5 лютого пролунав вибух біля будівлі територіального центру комплектування. Попередньо, загинув один чоловік, четверо — поранені.

Про це повідомила інспекторка з комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції Наталія Вінцарська, пише Суспільне.

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"У Кам'янці-Подільському на Хмельниччині стався вибух біля будівлі ТЦК. Попередньо, один чоловік загинув, четверо людей поранені", — йдеться у повідомленні.

Вінцарська зазначила, що зараз на місці працює поліція.

Водночас у Національній поліції повідомили, що вибух трапився близько 13:00. Причини та обставини вибуху встановлюються. Про деталі буде повідомлено згодом.

Правоохоронці на місці вибуху. Фото: t.me/UA_National_Police

"Наразі на місці працюють усі екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група ГУНП в Хмельницькій області", — сказали правоохоронці.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, 1 лютого вибух у приміщення ТЦК трапився у Рівному. Незадовго СБУ викрила, як Росія вербувала злочинця

Крім того, 2 лютого біля будівлі ТЦК на Дніпропетровщині пролунав вибух. Внаслідок цього постраждав чоловік. За кілька днів правоохоронці затримали причетних до теракту. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.