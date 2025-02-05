Вибух біля ТЦК в Кам'янець-Подільському 5 лютого — є поранені

У Кам'янець-Подільському стався вибух у ТЦК, — ЗМІ
У Кам'янці-Подільському 5 лютого пролунав вибух біля будівлі територіального центру комплектування. Попередньо, загинув один чоловік, четверо — поранені.
Про це повідомила інспекторка з комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції Наталія Вінцарська, пише Суспільне.
Вибух біля ТЦК в Кам'янець-Подільському 5 лютого
"У Кам'янці-Подільському на Хмельниччині стався вибух біля будівлі ТЦК. Попередньо, один чоловік загинув, четверо людей поранені", — йдеться у повідомленні.
Вінцарська зазначила, що зараз на місці працює поліція.
Водночас у Національній поліції повідомили, що вибух трапився близько 13:00. Причини та обставини вибуху встановлюються. Про деталі буде повідомлено згодом.
"Наразі на місці працюють усі екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група ГУНП в Хмельницькій області", — сказали правоохоронці.
Нагадаємо, 1 лютого вибух у приміщення ТЦК трапився у Рівному. Незадовго СБУ викрила, як Росія вербувала злочинця
Крім того, 2 лютого біля будівлі ТЦК на Дніпропетровщині пролунав вибух. Внаслідок цього постраждав чоловік. За кілька днів правоохоронці затримали причетних до теракту. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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