Вибух біля будівлі ТЦК у Дніпропетровській області — що відомо

Українські поліцейські. Фото ілюстративне: Нацполіція

Ввечері 2 лютого у Павлограді в Дніпропетровській області пролунав вибух біля приміщення центру комплектування. Внаслідок цього постраждав чоловік.

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області в Telegram.

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Вибух біля приміщення ТЦК у Павлограді

Повідомлення про вибух біля приміщення центру комплектування у Павлограді на Дніпропетровщині надійшло до поліції 2 лютого близько 18:40. Зараз там працюють правоохоронці.

"За попередньою інформацією, унаслідок вибуху невстановленого предмету поранення отримав чоловік", — зазначили у поліції.

Поліцейські проводять відповідні слідчі дії. Деталі обіцяють повідомити згодом.

Повідомлення поліції про вибух біля ТЦК. Фото: скриншот

Нагадаємо, в суботу, 1 лютого, схожий інцидент стався у Рівненському ТЦК та СП. Там пролунав вибух, через що загинула людина.

Також ми писали про те, що у львівському готелі пролунав вибух. Внаслідок цього постраждав сам підривник.