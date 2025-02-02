Вибух біля будівлі ТЦК у Дніпропетровській області — що відомо

Біля будівлі ТЦК на Дніпропетровщині пролунав вибух — деталі
Ввечері 2 лютого у Павлограді в Дніпропетровській області пролунав вибух біля приміщення центру комплектування. Внаслідок цього постраждав чоловік.
Про це повідомила поліція Дніпропетровської області в Telegram.
Вибух біля приміщення ТЦК у Павлограді
Повідомлення про вибух біля приміщення центру комплектування у Павлограді на Дніпропетровщині надійшло до поліції 2 лютого близько 18:40. Зараз там працюють правоохоронці.
"За попередньою інформацією, унаслідок вибуху невстановленого предмету поранення отримав чоловік", — зазначили у поліції.
Поліцейські проводять відповідні слідчі дії. Деталі обіцяють повідомити згодом.
Нагадаємо, в суботу, 1 лютого, схожий інцидент стався у Рівненському ТЦК та СП. Там пролунав вибух, через що загинула людина.
Також ми писали про те, що у львівському готелі пролунав вибух. Внаслідок цього постраждав сам підривник.
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