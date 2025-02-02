Взрыв возле здания ТЦК в Днепропетровской области — что известно

Возле здания ТЦК на Днепропетровщине прогремел взрыв — детали
Вечером 2 февраля в Павлограде в Днепропетровской области прогремел взрыв возле помещения центра комплектования. В результате этого пострадал мужчина.
Об этом сообщила полиция Днепропетровской области в Telegram.
Взрыв возле помещения ТЦК в Павлограде
Сообщение о взрыве возле помещения центра комплектования в Павлограде Днепропетровской области поступило в полицию 2 февраля около 18:40. Сейчас там работают правоохранители.
"По предварительной информации, в результате взрыва неустановленного предмета ранения получил мужчина", — отметили в полиции.
Полицейские проводят соответствующие следственные действия. Детали обещают сообщить позже.
Напомним, в субботу, 1 февраля, похожий инцидент произошел в Ровенском ТЦК и СП. Там прогремел взрыв, из-за чего погиб человек.
Также мы писали о том, что во львовском отеле прогремел взрыв. В результате этого пострадал сам подрывник.
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