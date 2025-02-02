Взрыв возле здания ТЦК в Днепропетровской области — что известно

Украинские полицейские. Фото иллюстративное: Нацполиция

Вечером 2 февраля в Павлограде в Днепропетровской области прогремел взрыв возле помещения центра комплектования. В результате этого пострадал мужчина.

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области в Telegram.

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Сообщение о взрыве возле помещения центра комплектования в Павлограде Днепропетровской области поступило в полицию 2 февраля около 18:40. Сейчас там работают правоохранители.

"По предварительной информации, в результате взрыва неустановленного предмета ранения получил мужчина", — отметили в полиции.

Полицейские проводят соответствующие следственные действия. Детали обещают сообщить позже.

Сообщение полиции о взрыве возле ТЦК. Фото: скриншот

Напомним, в субботу, 1 февраля, похожий инцидент произошел в Ровенском ТЦК и СП. Там прогремел взрыв, из-за чего погиб человек.

Также мы писали о том, что во львовском отеле прогремел взрыв. В результате этого пострадал сам подрывник.