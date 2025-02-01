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Вибух у Рівненському ТЦК — є загиблий та поранені

1 лютого 2025 17:40
Євгенія Брюховецька - редактор
Стали відомі подробиці вибуху в Рівненському ТЦК
Поліція на місці вибуху. Фото: Нацполіція
Євгенія Брюховецька - редактор

У Рівненському ТЦК та СП у суботу, 1 лютого, пролунав вибух. Внаслідок інциденту загинула одна людина та ще шестеро поранених.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram.

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О 16:15 у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух: відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення. 

Що відомо про вибух в ТЦК у Рівному 1 лютого
Поліція на місці вибуху. Фото: Нацполіція

На місці працює слідчо-оперативна група, працівники СБУ та інші екстрені служби. У поліції зазначили, що деталі повідомлять згодом.

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Скриншот допису Нацполіції

Раніше про вибух в рівненському ТЦК повідомили місцеві Telegram-канали. На місце приїхали співробітники ДСНС та три карети "швидкої допомоги".

Також вчора сталося вбивство співробітника ТЦК у Полтавській області. Правоохоронці вже затримали підозрюваного.

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