Стали известны подробности взрыва в Ровенском ТЦК

Полиция на месте взрыва. Фото: Нацполиция

В Ровенском ТЦК и СП в субботу, 1 февраля, прогремел взрыв. В результате инцидента погиб один человек и еще шестеро раненых.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.

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В 16:15 в помещении Территориального центра комплектования и социальной поддержки прогремел взрыв: известно об одном погибшем человеке, еще шестеро получили ранения.

Полиция на месте взрыва. Фото: Нацполиция

На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники СБУ и другие экстренные службы. В полиции отметили, что детали сообщат позже.

Скриншот поста Нацполиции

Ранее о взрыве в ровенском ТЦК сообщили местные Telegram-каналы. На место приехали сотрудники ГСЧС и три кареты "скорой помощи".

Также вчера произошло убийство сотрудника ТЦК в Полтавской области. Правоохранители уже задержали подозреваемого.