Стали известны подробности взрыва в Ровенском ТЦК

Взрыв в Ровенском ТЦК — есть погибший и раненые
В Ровенском ТЦК и СП в субботу, 1 февраля, прогремел взрыв. В результате инцидента погиб один человек и еще шестеро раненых.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.
Взрыв в ТЦК Ровно
В 16:15 в помещении Территориального центра комплектования и социальной поддержки прогремел взрыв: известно об одном погибшем человеке, еще шестеро получили ранения.
На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники СБУ и другие экстренные службы. В полиции отметили, что детали сообщат позже.
Ранее о взрыве в ровенском ТЦК сообщили местные Telegram-каналы. На место приехали сотрудники ГСЧС и три кареты "скорой помощи".
Также вчера произошло убийство сотрудника ТЦК в Полтавской области. Правоохранители уже задержали подозреваемого.
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