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Взрыв в Ровенском ТЦК — есть погибший и раненые

1 февраля 2025 17:40
Евгения Брюховецкая - редактор
Стали известны подробности взрыва в Ровенском ТЦК
Полиция на месте взрыва. Фото: Нацполиция
Евгения Брюховецкая - редактор

В Ровенском ТЦК и СП в субботу, 1 февраля, прогремел взрыв. В результате инцидента погиб один человек и еще шестеро раненых.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.

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В 16:15 в помещении Территориального центра комплектования и социальной поддержки прогремел взрыв: известно об одном погибшем человеке, еще шестеро получили ранения.

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Полиция на месте взрыва. Фото: Нацполиция

На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники СБУ и другие экстренные службы. В полиции отметили, что детали сообщат позже.

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Скриншот поста Нацполиции

Ранее о взрыве в ровенском ТЦК сообщили местные Telegram-каналы. На место приехали сотрудники ГСЧС и три кареты "скорой помощи".

Также вчера произошло убийство сотрудника ТЦК в Полтавской области. Правоохранители уже задержали подозреваемого.

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