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У Рівному стався вибух у приміщенні ТЦК

1 лютого 2025 17:03
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Рівному стався вибух у приміщенні ТЦК
ТЦК та СП у місті Рівному. Фото: news.pn
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Рівному пролунав вибух у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Обставини цієї події з'ясовуються.

Про це повідомляє кореспондент Район.Рівне у суботу, 1 лютого.

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Вибух у приміщенні ТЦК в Рівному

У ТЦК міста Рівного стався вибух. Внаслідок цієї події є постраждалі. На місці працюють співробітники ДСНС та три карети "швидкої допомоги".  

Поліція з'ясовує обставини цієї події. Навколо місця вибуху в Рівному обмежили рух і доступ для всіх.

вибух у ТЦК
Вибух у ТЦК в Рівному. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що у Полтавській області невідомий застрелив співробітника ТЦК. Інцидент стався у суботу, 1 лютого, на автозаправній станції в місті Пирятин. Поліція вже затримала підозрюваного.

Рівне ДСНС вибух поліція ТЦК та СП
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