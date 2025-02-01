У Рівному стався вибух у приміщенні ТЦК

ТЦК та СП у місті Рівному. Фото: news.pn

У Рівному пролунав вибух у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Обставини цієї події з'ясовуються.

Про це повідомляє кореспондент Район.Рівне у суботу, 1 лютого.

Читайте також:

Вибух у приміщенні ТЦК в Рівному

У ТЦК міста Рівного стався вибух. Внаслідок цієї події є постраждалі. На місці працюють співробітники ДСНС та три карети "швидкої допомоги".

Поліція з'ясовує обставини цієї події. Навколо місця вибуху в Рівному обмежили рух і доступ для всіх.

Вибух у ТЦК в Рівному. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що у Полтавській області невідомий застрелив співробітника ТЦК. Інцидент стався у суботу, 1 лютого, на автозаправній станції в місті Пирятин. Поліція вже затримала підозрюваного.