В Ровно произошел взрыв в помещении ТЦК

ТЦК и СП в городе Ровно. Фото: news.pn

В Ровно прогремел взрыв в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки. Обстоятельства этого события выясняются.

Об этом сообщает корреспондент Район.Ровно в субботу, 1 февраля.

Читайте также:

Взрыв в помещении ТЦК в Ровно

В ТЦК города Ровно произошел взрыв. В результате этого происшествия есть пострадавшие. На месте работают сотрудники ГСЧС и три кареты "скорой помощи".

Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия. Вокруг места взрыва в Ровно ограничили движение и доступ для всех.

Взрыв в ТЦК в Ровно. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Полтавской области неизвестный застрелил сотрудника ТЦК. Инцидент произошел в субботу, 1 февраля, на автозаправочной станции в городе Пирятин. Полиция уже задержала подозреваемого.