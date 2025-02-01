В Ровно произошел взрыв в помещении ТЦК
В Ровно прогремел взрыв в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки. Обстоятельства этого события выясняются.
Об этом сообщает корреспондент Район.Ровно в субботу, 1 февраля.
Взрыв в помещении ТЦК в Ровно
В ТЦК города Ровно произошел взрыв. В результате этого происшествия есть пострадавшие. На месте работают сотрудники ГСЧС и три кареты "скорой помощи".
Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия. Вокруг места взрыва в Ровно ограничили движение и доступ для всех.
Ранее мы сообщали, что в Полтавской области неизвестный застрелил сотрудника ТЦК. Инцидент произошел в субботу, 1 февраля, на автозаправочной станции в городе Пирятин. Полиция уже задержала подозреваемого.
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