Вбивство військового в Пирятині 1 лютого — правоохоронці затримали нападника

Правоохоронці. Фото ілюстративне: УНІАН

У Полтавській області затримали чоловіка, який вбив військового територіального центру комплектування. Йому загрожує від семи до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Полтавській області у суботу, 1 лютого.

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"Близько опівночі 31 січня до поліції Полтавщини надійшла інформація, що на автозаправці, розташованій неподалік міста Пирятина на автодорозі Київ — Харків — Довжанський, невідомий чоловік вистрелив у військового, заволодів його зброєю та втік з місця події разом зі спільником", — йдеться у повідомленні.

Затримання зловмисника. Фото: Нацполіція

На місце інциденту прибула слідчо-оперативна група, оперативники та криміналісти поліції. Правоохоронці зʼясували, що військові перевозили військовозобов'язаних у супроводі двох співробітників ТЦК.

Коли автомобіль зупинився на АЗС, невідомий почав стріляти з рушниці у представника ТЦК. Він заволодів його зброєю та втік із військовозобовʼязаним. Від отриманого поранення військовий загинув.

"З метою оперативного затримання озброєних злочинців ми негайно розпочали спеціальну поліцейську операцію. Упродовж кількох годин оперативно-розшукових заходів ми встановили місцезнаходження нападників. Із залученням спецпідрозділів поліції області фігурантів затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Виявилось, що стріляв у військового мешканець Полтавщини 1984 року народження. Його спільник — мешканець Полтави 1988 року народження. У ході проведення невідкладного обшуку слідчі зброю у нападника вилучили. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри та обрання їм запобіжних заходів", — зазначив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Затримання зловмисника. Фото: Нацполіція

Правоохоронці розпочали досудове розслідування. Обвинуваченим загрожує від семи до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нападник перед пострілом вдягнув балаклаву. У Полтавській області оголошували спецоперацію "Сирена".

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