Убийство военного в Пирятине 1 февраля — правоохранители задержали нападавшего

Правоохранители. Фото иллюстративное: УНИАН

В Полтавской области задержали мужчину, который убил военного территориального центра комплектования. Ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Полтавской области в субботу, 1 февраля.

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"Около полуночи 31 января в полицию Полтавщины поступила информация, что на автозаправке, расположенной недалеко от города Пирятина на автодороге Киев — Харьков — Довжанский, неизвестный мужчина выстрелил в военного, завладел его оружием и скрылся с места происшествия вместе с сообщником", — говорится в сообщении.

Задержание злоумышленника. Фото: Нацполиция

На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа, оперативники и криминалисты полиции. Правоохранители выяснили, что военные перевозили военнообязанных в сопровождении двух сотрудников ТЦК.

Когда автомобиль остановился на АЗС, неизвестный начал стрелять из ружья в представителя ТЦК. Он завладел его оружием и скрылся с военнообязанным. От полученного ранения военный погиб.

"С целью оперативного задержания вооруженных преступников мы немедленно начали специальную полицейскую операцию. В течение нескольких часов оперативно-розыскных мероприятий мы установили местонахождение нападавших. С привлечением спецподразделений полиции области фигуранты задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Оказалось, что стрелял в военного житель Полтавщины 1984 года рождения. Его сообщник — житель Полтавы 1988 года рождения. В ходе проведения неотложного обыска следователи оружие у нападавшего изъяли. Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрениях и избрании им меры пресечения", — отметил начальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев.

Задержание злоумышленника. Фото: Нацполиция

Правоохранители начали досудебное расследование. Обвиняемым грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

Напомним, нападавший перед выстрелом надел балаклаву. В Полтавской области объявляли спецоперацию "Сирена".

Ранее сотрудники СБУ задержали депутата Полтавского областного совета, который заказал убийство предпринимателя.