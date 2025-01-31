СБУ затримала депутата, який замовив убивство підприємця з Полтавщини

СБУ затримує фігурантів. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала депутата Полтавської обласної ради. Він замовив убивство підприємця.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у пʼятницю, 31 січня.

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Замовлення вбивства підприємця

"Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України викрили депутата Полтавської обласної ради на організації замовного убивства. За матеріалами справи, посадовець хотів ліквідувати власника місцевої агрокомпанії для подальшого привласнення його бізнесу", — йдеться у повідомленні.

Для вчинення злочину фігурант залучив свого водія. Він пообіцяв йому 20 тисяч доларів за фізичну розправу над аграрієм.

Правоохоронці встановили, що вбивство планувалося на території місцевої покинутої насосної станції. Обвинувачений запросив туди підприємця нібито для обговорення роботи. Під час зустрічі кілер повинен був накинути петлю з мотузки на шию потерпілого та задушити його. Згодом він планував інсценувати повішання.

Після цього депутат мав намір підробити документи на корпоративні права агрокомпанії бізнесмена, щоб вказати себе як довірену особу.

"Для підготовки злочину фігуранти зустрічалися у таємних місцях без камер відеоспостереження, а спілкувалися між собою винятково "вживу", без будь-якої комунікації телефоном. Утім, навіть такі заходи конспірації їм не допомогли", — йдеться у повідомленні.

СБУ затримала двох зловмисників, коли вони везли підприємця на місце зустрічі.

Їм оголошено підозру в організації та співучасті у вчиненні закінченого замаху на умисне вбивство.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Сумах посадовиця МСЕК організувала схему "заробітку" на людях з інвалідністю. Вона вимагала гроші.

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